البحرين: على لبنان إظهار أنّه يمكن لـ«حزب الله» تغيير سلوكه

المنامة: قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، اليوم السبت، إن على لبنان إثبات أن منظمة «حزب الله» يمكنها «تغيير سلوكها» لرأب الصدع مع دول الخليج العربية.

وصرح الزياني خلال مشاركته اليوم في مؤتمر «حوار المنامة»، حسبما نقلت عنه وكالة «رويترز»، بأنه «يتعين على لبنان إظهار أنّه يمكن لـ«حزب الله» تغيير سلوكه».

وقال الوزير البحريني متحدثاً عن سياسات دول الخليج العربية إزاء لبنان: «المشكلة داخل لبنان، وليس بإمكاننا دعم هذه العملية ما لم يغير «حزب الله» سلوكه».

وشدد الزياني على أن الديبلوماسية تمثل أداة ذات أهمية حيوية لممارسة «الردع الفعال والردع المستتر»، لافتا إلى أن «الديبلوماسية الخاصة التي تضمن التنسيق بين دول متشابهة التفكير يجب أن تتطور وتعزز أطر الردع الفعالة».