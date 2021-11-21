شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية الشيوخ" تناقش مبادرة "وطن بلا إدمان" وتؤكد أهمية الوعى فى المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة أهم واخر تطورات مبادرة "وطن بلا إدمان" التى أطلقتها وزارة الأوقاف مؤخرا من أجل قيم الوسطية، والحفاظ على نظافة العقل والبدن ونظافتهما يستلزمان محاربة الإدمان والتلوث الفكري.

ومن جانبه، قال النائب محمد سليم وكيل اللجنة، أن الاجتماع ألقى الضوء على عدد من القضايا أهمها مبادرة "وطن بلا إدمان" والتى أطلقتها وزارة الأوقاف للتأكيد على أن الحفاظ على العقل وعلى الشباب والنشء يستلزم محاربة الإدمان والتلوث الفكرى بالتشدد، وأن الإرهاب والإدمان وجهان لعملة واحدة، والوقوع فى دائرة الإدمان بداية الانزلاق إلى كل الموبقات مع ضرورة تجريم الاتجار فى المخدرات باعتبارها جريمة منظمة.

وتابع وكيل اللجنة:" ناقشنا خلال الاجتماع أهداف الهيئة الوطنية للإعلام وكيفية استخدامها فى نشر الوعى والوصول إلى طرق لمكافحة الإدمان والوصول إلى أهداف المبادرة".

وكانت وزارة الأوقاف، أطلقت مبادرة "وطن بلا إدمان" بمشاركة مجتمعية بهدف التوعية بمخاطر الإدمان والمخدرات والتدخين من خلال (سلسلة خطب - ندوات - محاضرات بالمساجد - المدارس - الجامعات - المصانع - التجمعات العمالية) من أجل العمل على تحقيق أهداف هذه المبادرة، والتحذير من خطورة انتشار المخدرات.