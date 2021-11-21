أفريقيا: حالات التعافي من كورونا تتخطى 8 ملايين حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - أديس أبابا - (أ ش أ):

أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" - الذراع الصحي للاتحاد الأفريقي - اليوم الأحد تسجيل طفرة في حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الواسع الانتشار ليسجل 8 ملايين و21 ألف حالة.

وارتفعت نسبة تحصين سكان القارة الأفريقية باللقاح المضادة لكورونا إلى 6.06 %، وسجلت نسبة من تلقى جرعة واحدة 9.2 % في ظل تدفق المساعدات الدولية من اللقاحات، وقيام عدد من الدول الأفريقية بعقد اتفاقيات لتصنيع اللقاحات محليا لسد فجوة اللقاحات.

وكشف بيان "المراكز الأفريقية" بلوغ إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي 8 ملايين و 625 ألف إصابة.. وإجمالي الوفيات 221 ألف وفاة.

وأوصت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطواريء والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة السمراء.