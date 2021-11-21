كورونا في الدول العربية.. ارتفاع أعداد الإصابات بالأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - عواصم عربية - (أ ش أ):

أظهرت بيانات وزارة الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم الأجد، تباينا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية .

ففي الأردن أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 3579 إصابة جديدة بفيروس كورونا،ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة 914 ألفا و 849 حالة

وأوضحت الوزارة في بيان ، شفاء 2562 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 864 ألفا و 443 حالة، بالإضافة لتسجيل 14 حالة وفاة ليصل مجموع الوفيات 11361 حالة .

وأضاف البيان أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4081129، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3674761.

وفي الجزائر اعلنت وزارة الصحة ،اليوم الأحد ،تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 4 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 82 مريضا للشفاء.

كما أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد ،تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس ، و86 حالة شفاء، بالإضافة لعدم تسجيل اي حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأضافت في بيان أن بذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 948 ألف و923 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 930 ألفا و971 حالة بنسبة تعاف تبلغ 98.1 %، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألف و761 حالة بنسبة قدرها 1.6 %.

وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليوم الأحد تسجيل" 937 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المسجلة الى 659 ألفا و 404 حالات، كما تم تسجيل 10 حالات وفاة" .