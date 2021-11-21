إيران تؤكد ضرورة التعاون مع روسيا لإعادة إعمار سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب ا)

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ضرورة الاستفادة من تجارب التعاون بين بلاده وروسيا خلال مرحلة مكافحة الإرهاب في سوريا، وذلك لترسيخ مزيد من التعاون الثنائي من أجل تعزيز الاستقرار وإعادة الأعمار في هذا البلد.

وأدلى أمير عبداللهيان بها التصريح خلال اللقاء، اليوم الأحد، مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص بالشأن السوري الكسندر لافرينتيف الذي يزور البلاد على راس وفد يضم نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ولفت وزير الخارجية، إلى حرص الحكومة الإيرانية الجديدة على الارتقاء بمستوى العلاقات الشاملة بين طهران وموسكو؛ واصفا الزيارات المتبادلة بين كبار مسؤولي البلدين والمباحثات الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين الإيراني والروسي، بأنها مؤشر على عزيمة الجانبين في بناء تعاون طويل الأمد ومستديم بينهما.

كما اعتبر التعاون الإيراني الروسي فيما يخص الوضع السوري، تجربة ناجحة تحققت بناء على مطلب وإرادة الحكومة السورية وسيادة هذا البلد.

وأفادت الدائرة الإعلمية بوزارة الخارجية، أن أمير عبداللهيان ولافرينتيف أكدا في هذا اللقاء على مواصلة التعاون بين طهران وموسكو وفق صيغة استانا "باعتبارها الحل السياسي الوحيد لتسوية الأزمة السورية".

من جانبه، أكد مبعوث بوتين إلى سوريا، على أهمية المفاوضات وتبادل الزيارات بين المسؤولين الروس والإيرانيين حول شتى القضايا ذات الإهتمام المشترك، وفي الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، إلى جانب الوضع الراهن في سوريا.

كما قدم لافرينتيف خلال اللقاء مع وزير الخارجية الإيراني بطهران اليوم الأحد، نبذة عن مباحثاته الأخيرة في دمشق وأخر الإجراءات والتطورات الدولية ذات الصلة بالشان السوري.

يشار إلى أن ايران وروسيا تدعمان الرئيس السوري بشار الأسد اقتصاديا وعسكريا في قتاله ضد الجماعات المسلحة.