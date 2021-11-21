ضبط أدوية غير مصرح بتداولها في العيادات الخاصة بالغربية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

تمكنت حملة مشتركة من إدارة العلاج الحر وإدارة الصيدلة بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، من ضبط عيادة طبيب نساء وتوليد يديرها طبيب حر بمركز كفر الزيات، بها العديد من الأدوية غير المصرح لها بالتداول داخل العيادات الخاصة.

جرى تشكيل لجنة مشتركة من إدارة العلاج الحر وإدارة الصيدلة. وكانت الحملة المشتركة تحت إشراف الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر كشفت أثناء عملها وفقا للضبطيات القضائية الممنوحة لهم عن عيادة مرخصة للكشف الظاهرى فقط، يقوم ببيع أدوية غير مصرح بها في العيادات الخاصة وتم تحرير محضر بالواقعة.

قاد الحملة الدكتور بيشوي سامي (علاج حر المديرية)، الدكتور أحمد الشيخ (علاج حر المديرية) الدكتور محمد نصر (علاج حر المديرية)، الدكتور محمد صلاح(علاج حر كفر الزيات)، والدكتور عبد القوي غلوش (تفتيش صيدلة).​