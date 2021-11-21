شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ تناقش دراسة لإنشاء مجلس أعلى لسلامة الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل خلال اجتماعها اليوم الأحد، دراسة حول حالة قطاع النقل والخدمات اللوجستية فى مصر، وذلك فى إطار استراتيجية وفلسفة تكوين المجلس القومى لسلامة النقل بشكل عام.

وقال أكمل الله فاروق وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن اللجنة واصلت اليوم مناقشة الدراسة الخاصة بإنشاء المجلس الأغلى لسلامة الطرق وذلك من حيث فلسفة عمل المجلس والجهات المنوط لها عضوية المجلس وآليات عمله والأهداف الخاصة بإنشائه وتكوينه وعمله.

وأضاف فاروق، أن ملف سلامة وأمن الطرق من الملفات الهامة التى توليها اللجنة اهتماما خاصة وذلك للحافظ على أمن وسلامة المواطنين وأيضا الاستفادة الأفضل من المشروعات الخاصة بالطرق التى قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة، مشددا على أن النقل والطرق تعد أحد العوامل الرئيسية لتحقيق النهضة المحلية وتحقيق رؤية مصر 2030 والتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار فاروق، إلى أن اللجنة ستواصل مناقشة هذه الدراسة للوصول لأفضل صيغة ممكنة لإنشاء المجلس بعد دراسته بصورة مستفيضة.