شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ تستكمل مناقشة تيسير إجراءات التقاضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة تيسير إجراءات التقاضي، وما يمكن أن يتم في هذا الصدد، وذلك من خلال طرح عدد من التساؤلات الخاصة بتيسير الإجراءات.

وفى هذا الصدد، قال النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة، إن الاجتماع طرح تصور حول تقرير مقدم من مجلس الشورى سنه 1998 تحت عنوان تيسير إجراءات التقاضي.

وتابع شوقى:" تعمل اللجنة على دراسة ما أنتهى اليه التقرير من توصيات وما أخذ به وما لم يؤخذ، وما لم ينفذ من أجل تيسير إجراءات التقاضي وما زلنا في مرحله البحث والدراسة في عناصر ذلك التقرير".

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه فى وقت سابق بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضى، بما فى ذلك التطوير التقنى لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع فى إجراءات التقاضى والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة.