شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعة": سنقوم بهيكلة جهاز تنمية المشروعات ونستهدف جذب الاقتصاد غير الرسمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت نيفين جامع، وزارة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغ:" إنه بناء على قانون تنمية المشروعات الجديد ولائحته التنفيذية، لابد أن نبدأ هيكلة الجهاز وفقا لأحكام القانون، وإطلاق حملة إعلامية للترويج للقانون وجذب الاقتصاد غير الرسمي، لافتة إلى أن كل ذلك يكون من خلال أموال الجهاز والفائض لديه حيث يتم الاستقطاع منها"، متابعة: "لو عندي منح هتساعدنا في ذلك".
وقالت وزيرة التجارة والصناعة:" إن وزارة التعاون الدولى من أكثر الوزارات التى تدعم عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".
وأضافت جامع:"كل ما يتم ضخه للجهاز، فالجهاز هو المسئول عن رؤية هذا الجهاز واستراتيجية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة على المستوى القومى، ومسئول عن وضع السياسات المنظمة لهذا القطاع وإقرارها، وبجانب ذلك له دور تنفيذى أيضاً".
وأشارت إلى أهمية أن يؤخذ رأي الجهاز في التمويلات، الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والتنسيق معه، وقالت إن الجهاز يقوم بمتابعة المشروعات والتحقق من جديتها، بعد منحها التمويل، مستطردة: "أى تمويل أخذناه كان لفترات طويلة، وعلى الأرض عندى مشروعات ونقوم بالتقييم".