معلمون وإداريون.. التعليم: تطعيم 96% من العاملين في الوزارة بلقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم، إنه بلغ عدد المعلمين والعاملين بالوزارة، الذين تلقوا لقاح كورونا أكثر من مليون معلم وإداري بنسبة 96%، من إجمالي مليون و597 ألف عدد العاملين على مستوى مديريات التربية والتعليم في 27 محافظة.

وأضاف حجازي لـ"الخليج 365"، أن أعداد العاملين بجميع المديريات التعليمية الحاصلين على جرعتين لقاح التطعيم بلغ 966 ألف 367 معلم وإداري بنسبة 60%، بينما بلغ أعداد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة بلع أكثر من 542 ألف بنسبة 34%.

ولفت إلى أنه بلغ عدد المسجلين لتلقي اللقاح 62 ألف و885 معلمًا وإداريًا بنسبة 4%، في حين أن عدد العاملين الجاري تسجيلهم (25704) بنسبة 2%.