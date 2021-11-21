"نقلة بجودة الخدمات".. "الاتصالات" تعلن بدء العمل بالترددات الجديدة للمحمول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ)

صرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اعتمد بدء العمل بالترددات الجديدة لخدمات الهاتف المحمول في الحيز الترددى 2600 بتقنية TDD بحجم 40 ميجاهرتز من إجمالى حزمة الترددات التي حصلت على حق استخدامها شركات (فودافون مصر، اتصالات مصر، الشركة المصرية للاتصالات) باستثمارات تقدر بـ1.170 مليار دولار.

وأكد وزير الاتصالات - في بيان اليوم /الأحد/ - أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين، حيث سيسهم تشغيل الترددات الجديدة فى إحداث نقلة نوعية بجودة الخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات المقدمة للمستخدمين خلال الفترة القادمة بما يتماشى مع أعلى المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها لجودة الخدمات، وعلى النحو الذى يواكب حجم الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات بالسوق المصري، ويدعم عمليات التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية.

ووجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الشركات الحاصلة على حق استخدام الترددات الجديدة بضرورة اتخاذ اللازم نحو تعظيم الاستفادة من الترددات الجديدة وتطبيق الإجراءات الفنية التي من شأنها تهيئة الشبكات ورفع كفاءة استخدام الطيف الترددى وإنهاء كافة الاختناقات التي قد تؤثر على جودة الخدمات بشكل سريع، ليلحظ المستخدمين تحسن ملحوظ فى جودة الخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات مطلع العام المقبل، وتزامنا مع المجهودات التي تمت لتسريع وتيرة انشاء أبراج المحمول، والتي أثمرت عن زيادة ملحوظة في عدد الأبراج المنشأة.

وتأتى هذه الخطوة بعد أن قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية الخاصة بإخلاء وتخصيص الترددات، وفي إطار الخطة الشاملة للجهاز لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشكل شهرى بإجراء قياسات لمؤشرات جودة خدمات التليفون المحمول وإرسال تلك النتائج للمشغلين لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة في الأماكن والمناطق التي تم رصد سوء الخدمة بها، كما يقوم الجهاز بمتابعة خطط الشركات ونتائج الإجراءات الفنية التي تتخذها وتأثيرها على جودة الخدمات في التقارير اللاحقة، وحال استمرار رصد أى سوء لجودة الخدمة بتلك المناطق يتم تطبيق لائحة الجزاءات وتوقيع الغرامات على الشركات فى حالة تجاوزها معايير الجودة المقررة.

جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد قام بعمليات طرح الترددات الجديدة بعرض 2×40 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 2600 بتقنية الـ(TDD) للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر مقرونة بوضع معايير جديدة لخدمات الاتصالات المقدمة في السوق المصرى (خدمات صوتية، نقل بيانات)، بما يتماشى مع المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها دوليًا، حيث أسفرت هذه العملية عن حصول شركة فودافون مصر للاتصالات على 40 ميجاهرتز، وشركة اتصالات مصر على 20 ميجاهرتز، والشركة المصرية للاتصالات على 20 ميجاهرتز.