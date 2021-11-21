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مداهمة مصنع طحينة يعيد استخدام زيوت المطاعم في أوسيم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

فى ضربه تموينية جديدة تمكنت إدارة مباحث ومديرية التموين بالجيزة، الأحد، من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الطحينة بمركز أوسيم.

التحريات أشارت إلى أن مالك المصنع يعمل على تجميع الزيوت المستخدمة بالمطاعم والمنازل ويعيد استخدامها وتكريرها لصناعى الطحينة وبيعها مجدداً للمواطنين دون مراعاة للاشتراطات الصحية والمواصفات اللازمة للإنتاج، الأمر الذى يمثل خطرًا على سلامه المواطنين.

تم غلق وتشميع المصنع ومصادرة كافة محتوياته مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك وتنسيقا مع مأمور مركز أوسيم ومدير قطاع الشمال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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