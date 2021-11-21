4 إصابات في انقلاب "توك توك" بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، إثر وقوع انقلاب دراجة نارية "توك توك"، على طريق "دسوق - قلين" في كفرالشيخ.

رصدت غرفة عمليات مديرية الشؤون الصحية في كفرالشيخ، اليوم الأحد، وصول 4 مصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى دسوق العام، مصابين بإصابات مختلفة نتيجة الحادث.

تبين إصابة كل من "حسن.م.هـ" 50 عامًا، مصابًا باشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات وسحجات، و"نور.ع.إ" 30 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و"سوزان.ج.ا" 35 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و"سامي.م.م" 50 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.​