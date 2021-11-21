حمدوك يدعو لبناء نظام ديمقراطي في السودان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 نوفمبر 2021 07:22 مساءً - منذ 14 دقيقة

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأحد، خلال مراسم توقيع الاتفاق السياسي مع قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على ضرورة وحدة الشعب السوداني، داعيا للعمل على بناء نظام ديمقراطي.

وقال حمدوك في كلمته: “سنعمل على بناء نظام ديمقراطي راسخ”، مضيفا: “سنحافظ على مكتسبات العامين الماضيين سياسيا واقتصاديا”.

وتابع رئيس الوزراء السوداني: “علينا أن نحقن دم الشعب السوداني ونبدأ في التنمية”، مؤكد أنه “كنت أعلم عندما قبلت تكليفي برئاسة الحكومة بأن الطريق صعب”.

واختتم حمدوك كلمته قائلا: كلما وصلنا إلى نقطة اللاعودة في السودان نستطيع أن نسترجع بلدنا”.

وكان البرهان وحمدوك قد توصلا إلى اتفاق ينص على “إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو”، و”الإسراع في تكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء”.