شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي.. وهذه أبرز أعمالها الفنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الأحد، بوفاة الفنانة سهير البابلي داخل أحد المستشفيات، حيث كانت تعالج منذ عدة أيام.

ورحلت "البابلي" عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر، أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

وتعد سهير البابلي من أبرز الفنانات المصريات، حيث شاركت في أعمال فنية استحوذت على اهتمام كبير لدى الشارع العربي، لا سيما أدوارها الكبيرة في الأعمال الكوميدية.

ومن بين أبرز أدوارها الكوميدية، مشاركتها في أعمال فنية كانت الأقرب لدى الجماهير، فيما لا تزال يهتم بها الكثيرين، ومن بينها بالطبع مسرحية مدرسة المشاغبين، والعمل المسرحي الآخر الذي لا ينسى، ريا وسكينة، وكذلك دورها في بكيزة وزغلول.