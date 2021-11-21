وفاة فنانة مصرية شهيرة

وكان الدكتور رضا طعيمة صهر الفنانة الراحلة قد كشف عن آخر تطورات الحالة الصحية خصوصاً بعد دخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وقال طعيمة إن "الحالة الصحية للفنانة الكبيرة ساءت أكثر خلال الساعات القليلة الماضية."



جاء ذلك بعدما تعرّضت البابلي لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات.

ونشر الفنان والممثل الكوميدي محمد هنيدي تغريدة قال فيها: "ربنا يرحم الفنانة الكبيرة سهير البابلي ويصبر أهلها وأسرتها يارب.. هتوحشينا يا سوسكا".