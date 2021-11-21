الانتخابات وتغييرات النتائج وملف كورونا في نشرة السومرية

= الكرد يرهنون تحالفاتهم بتسوية الوضع في كركوك،، ويعلنون دعمهم لمن يكون الأقرب لتنفيذ مطالبهم.

= بكمين محكم.. الإطاحة بقيادي بارز لدى داعش في بغداد،، وقوات الامن تؤكد استمرارها بتنفيذ اتفاقية سنجار.



= ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا في البلاد، والصحة تعلن ازدياد معدل الملقحين ضد الوباء.