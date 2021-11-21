انت الان تتابع خبر الانتخابات وتغييرات النتائج وملف كورونا في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = تحالف الفتح يطالب بالغاء نتائج الانتخابات،، والمفوضيةَ تقر باحداث الطعون تغييرات في النتائج .
= الكرد يرهنون تحالفاتهم بتسوية الوضع في كركوك،، ويعلنون دعمهم لمن يكون الأقرب لتنفيذ مطالبهم.
= بكمين محكم.. الإطاحة بقيادي بارز لدى داعش في بغداد،، وقوات الامن تؤكد استمرارها بتنفيذ اتفاقية سنجار.
= ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا في البلاد، والصحة تعلن ازدياد معدل الملقحين ضد الوباء.
= بكمين محكم.. الإطاحة بقيادي بارز لدى داعش في بغداد،، وقوات الامن تؤكد استمرارها بتنفيذ اتفاقية سنجار.
= ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا في البلاد، والصحة تعلن ازدياد معدل الملقحين ضد الوباء.