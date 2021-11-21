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الانتخابات وتغييرات النتائج وملف كورونا في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = تحالف الفتح يطالب بالغاء نتائج الانتخابات،، والمفوضيةَ تقر باحداث الطعون تغييرات في النتائج .
= الكرد يرهنون تحالفاتهم بتسوية الوضع في كركوك،، ويعلنون دعمهم لمن يكون الأقرب لتنفيذ مطالبهم.

= بكمين محكم.. الإطاحة بقيادي بارز لدى داعش في بغداد،، وقوات الامن تؤكد استمرارها بتنفيذ اتفاقية سنجار.


= ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا في البلاد، والصحة تعلن ازدياد معدل الملقحين ضد الوباء.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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