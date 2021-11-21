شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة تستعرض جهود تطبيق التحول الرقمى فى القطاع عبر منصات إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة الآثار للتحول الرقمي، إن الوزارة تعمل بخطى ثابتة نحو تحقيق التحول الرقمي داخل المتاحف والأماكن الأثرية، وذلك فى إطار الخطة المستهدفة للترويج للسياحة والآثار المصرية على مستوى العالم .

وأكد شريف، حرص الدولة علي تحقيق التحول الرقمى على كافة المستويات وبالأخص داخل قطاع السياحة والآثار، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور محمود مسلم، اليوم.

وتابع: "نعمل حاليا على إتاحة خدمات الانترنت المجاني داخل عدد من الأماكن السياحية والأثرية، وأطلقنا عدد من المنصات الإلكترونية لعدد من المتاحف من بينها المتحف المصري بالتحرير ومتحق الحضارة".

وأوضح شريف فى رده على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني يتضمن كافة المعلومات السياحية عن مصر وذلك للترويج للسياحة المصرية، أن هناك خطة استراتيجية يتم العمل عليها داخل وزارة السياحة والآثار تشتمل على 34 مشروعا لتحويل كل ماهو تقليدى إلى رقمى، فضلا عن ضم بعض المتاحف التى تتبع وزارتى الثقافة والبيئة ضمن التطبيقات الإلكترونية التى يتم تدشينها لتعريف السائح بالمزارات السياحية والثقافية والأثرية الجاذبة .

واستكمل مساعد وزير السياحة: "لدينا هدف هو زيادة فضول السائح لزيارة كل أثر فى مصر، لاسيما وأنه بعد قرار رفع الحظر عن السفر فى كثير من البلدان بسبب جائحة كورونا، أصبح التنافس كبير داخل السوق السياحي، والآن أصبح لدينا إمكانية إتاحة شراء تذاكر زيارة بعض المتاحف بنظام الأون لاين ويطبق بالفعل داخل منطقة الأهرامات بالجيزة والمتحف المصري، وقريبا سيتاح شراء التذاكر أون لاين في أكثر من 40 موقعا أثريا".

ولفت إلي أنه خلال الأسبوع الماضى تم إطلاق منصة خاصة بالمتحف المصري،ع مشددا على أن هناك فريق عمل يبحث عن إعداد برامج سياحية للسائح المتواجد داخل القاهرة لمدة ساعات أو أيام وذلك لزيادة زيارات المتاحف الأثرية والمتمركزة فى مدينة القاهرة".

وأوضح أن هناك تفاعل بين وزارة السياحة والآثار والاتحاد العام للغرف السياحية والشركات لتقديم خدمات إلكترونية مميزة للسياح، لاسيما فى ظل التوجيه الرئاسى بضرورة زيادة سرعات الانترنت داخل الفنادق .

وقال مساعد وزير السياحة والأثار للتحول الرقمى: "تم بالفعل زيادة سرعات الانترنت بفنادق 4 و5 نجوم، ونعمل حاليا على زيادة كفاءة الانترنت فى فنادق ذات 4 نجوم ، لاسيما أن السائح يبحث الآن عن خدمة الانترنت فى المكان المتواجد به قبل البحث عن الطعام أو الشراب" .

وشدد مساعد وزير السياحة والأثار للتحول الرقمى، علي أن الوزارة تستهدف حاليا تطبيق "كيو ارد باركود "السياحى، متابعا: "ونعمل على تحديث كافة البيانات الخاصة بالمواقع السياحية لنقدم خدمة معلوماتية متكاملة عن الأثر الذى يتم زيارته، وهذا لايتعارض أبدا مع دور المرشدين السياحيين" .

وأردف: أصبح لدينا تطبيق يشمل قطاع العاملين بالسياحة، وتم إنشاء قاعدة بيانات دقيقة بهدف التواصل المباشر مع العاملين فى هذا القطاع، لاسيما بعد جائحة كورونا، فضلا عن إصدار كروت مزاولة المهنة.

واستكمل خالد شريف، قائلا: التحول الرقمى فى قطاع السياحة والآثار ممتع للغاية، ورغم أننا بدأنا متأخرين عن بعض الدول الأخرى التى سبقتنا فى المجال، لكن ما نقوم به حاليا سيضعنا فى مقدمة صفوف الدول العالمية".

من جانبه، أشاد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، بالدور الذى يقدمه الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة الآثار فى ملف التحول الرقمى .

وقالت غادة شلبى مساعد وزير السياحة والآثار، إن التحول الرقمى هو الاتجاه الذى تعمل عليه كافة أجهزة الدولة فى مصر، وحاليا نعمل داخل الوزارة على أرشفة كل البيانات إلكترونيا .

واستطردت غادة شلبى قائلة: فى الفترة الماضية نجحنا فى تحديث الويب سايت الخاص بوزارة السياحة والآثار ويتضمن معلومات وافيه للمناطق الأثرية فى مصر، وذلك يتماشى مع الاستراتيجية التى أطلقتها وزارة السياحة الآثار للترويج للمنتح السياحى المصرى والتى ترتكز على خمس عناصر وهى كالتالى: النيل والبحر المتوسط والبحر الاحمر وسياحة المدن وما يوجد فى القاهرة من مقومات سياحية وسياحة بيئية.

وتابعت: إننا نعمل بكل قوة لتصدير المنتج السياحى المصرى لكل دول العالم وفقا لاعتبارات مختلفة تحددها ثقافة كل دولة" .

وكان النائب محمود القط، عرض فى بداية الاجتماع الاقتراح برغبة المقدم منه، مشيرا إلى النهضة التى تشهدها مصر فى التعامل مع التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي .

وقال : "ما كان ليتحقق لولا وجود العاصمة الإدارية الجديدة وهو الأمر الذى يتطلب تدشين منصات إلكترونية للترويج للمناطق السياحية فى مصر .

واستطرد النائب محمود القط، قائلا: "القاهرة الكبرى مظلومة سياحيا رغم ما تحتويه من آثار وأماكن تاريخية هامة"، وطالب بضرورة تفعيل نظام الباركود السياحى لوضع توصيف للمناطق الأثرية التى يزورها السائحين.

وفى نهاية الاجتماع، أشاد النائب يحيى الفخرانى، عضو اللجنة، بالتطور الرقمى الذى يشهده قطاع السياحة والآثار، قائلا: هذا ما كنا نحلم بتحقيقه فى مصر" ، وأيده فى ذلك النائب محمود القط مقدم الاقتراح برغبة.