انجاز تاريخي جديد لصلاح واشادة من ابرز نجوم البريميرليج

وقال كراوتش عبر حسابه في "تويتر": "أحسنت يا صلاح، لقد استغرق الأمر معي 1104 مباريات لتسجيل 108 أهداف، وأنت وصلت لذلك الهدف بشكل أسرع، رائع".

وسجل "الفرعون" صلاح هدفه رقم 108 "بالبريميرليج" في اللقاء الذي جمع فريقه مع أرسنال أمس السبت ضمن الجولة الـ12 من المسابقة، وانتهى بفوز "الريدز" برباعية نظيفة.



وعادل صلاح رقم كراوتش بتسجيل 108 أهداف في الدوري الإنجليزي كما دخل قائمة أفضل 25 مسجل في تاريخ المسابقة.