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القوة الجوية يفوز على الديوانية في الدوري الكروي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-21 | 15:56

القوة الجوية يفوز على الديوانية في الدوري الكروي

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حقق فريق القوة الجوية، اليوم الأحد، الفوز على فريق الديوانية بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز.
وسجل أهداف الصقور علاء عباس في الدقيقة 31، وحمادي أحمد هدفين في الدقيقتين 51 و 54 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، صعد القوة الجوية إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري، فيما احتل الديوانية المركز 19، قبل الأخير، في الترتيب العام.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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