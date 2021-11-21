القوة الجوية يفوز على الديوانية في الدوري الكروي

وسجل أهداف الصقور علاء عباس في الدقيقة 31، وحمادي أحمد هدفين في الدقيقتين 51 و 54 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، صعد القوة الجوية إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري، فيما احتل الديوانية المركز 19، قبل الأخير، في الترتيب العام.

