انت الان تتابع خبر القوة الجوية يفوز على الديوانية في الدوري الكروي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-11-21 | 15:56
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حقق فريق القوة الجوية، اليوم الأحد، الفوز على فريق الديوانية بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز.
وسجل أهداف الصقور علاء عباس في الدقيقة 31، وحمادي أحمد هدفين في الدقيقتين 51 و 54 من عمر المباراة.
وبهذا الفوز، صعد القوة الجوية إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري، فيما احتل الديوانية المركز 19، قبل الأخير، في الترتيب العام.
وبهذا الفوز، صعد القوة الجوية إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري، فيما احتل الديوانية المركز 19، قبل الأخير، في الترتيب العام.
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