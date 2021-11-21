الحكومة المغربية تعتزم رفع سن التقاعد إلى 63 سنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

قالت تقارير إعلامية إن الحكومة المغربية تعتزم رفع سن التقاعد في النظام الجماعي إلى 63 سنة.



ووفقا لوثيقة نقلها موقع هسبريس المغربي، عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أكدت أن "هذه الخطوة سيتم استكمالها بخطوة موالية ستسهم في الرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إلى ما هو معمول به حاليا لدى نظام المعاشات المدنية، أي 63 سنة".

ولفتت الوثيقة إلى أن هذا التعديل "سبق أن أوصى به المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2017 حول الصندوق المغربي للتقاعد".

وأوضحت أنه سيحقق مواءمة "في طرق اشتغال أنظمة التقاعد العمومية، سيكون من شأنها أن تعبد الطريق نحو بلوغ منظومة التقاعد المستهدفة، لاسيما القطب العمومي الموحد".

يشار إلى أن حكومة سعد الدين العثماني كانت في طريقها إلى التوقيع على مشروع قانون يرفع سن الإحالة على التقاعد، لمنح رواتب التقاعد إلى 63 سنة، لكنها قررت إرجاء البت فيه، في يوليو الماضي.