شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية الشيوخ" تناقش ملف إصلاح الهيكل الضريبى لعمليات التداول فى البورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة، الآن، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما يتناول الاجتماع عرض ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من وزارة المالية والمعنيين بقطاع سوق المال بشأن "إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية في ظل رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار لدفع عجلة النشاط الاقتصادي.