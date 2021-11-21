شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء الشيوخ: قانون حقوق المسنين تأكيد أن الجمهورية الجديدة لا تنسى مواطنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عدد من نواب مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بمشروع قانون حقوق المسنين، مؤكدين أنه يتسق مع الدستور وتوجهات الجمهورية الجديدة والاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان.

ولفت النائب محمود بكرى إلى أن مشروع قانون حقوق المسنين، يكتسب أهمية خاصة ويصب فى إطار منظومة بناء الإنسان مطالبا بزيادة دور الرعاية لأنها الأساس فى رعاية كبار السن، وقال النائب سيد الشافعى: القانون هو قانون رعاية أمى وأبى وتقديرا للإنسانية فى المجتمع المصرى.

ووجه النائب أحمد على بدرى، الشكر للرئيس على إطلاقة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وللحكومة على تقدمها بمشروع القانون تنفيذا لهذا القانون.

وأشار النائب يوسف، على إلى أن هذا القانون يحقق المبدأ الإنسانى الذى حثت عليه جميع الشرائع السماوية وهو تكريم كبير للإنسان ويوقر المسنين المصريين وغير المصريين وهذا يحقق حقوق الإنسان دون النظر لجنسه أو دينه ويحافظ على الهوية المصرية ومنظمة القيم الإنسانية.

وأكد النائب علاء جاد أن القانون يعظم من دور الدولة المصرية من النواحى الاخلاقية والإنسانية والقانونية وتأكيد على أن الدولة تشعر بابنائها صغارا وكبارا.

وأوضح النائب إيهاب أبو كليللة أن مشروع القانون يؤكد أن الجمهورية الجديدة لا تنسى حقوق مواطنيها كبارا وصغارا ويتفق مع أحكام الدستور والمواثيق الوطنية والاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان.

وأوضحت النائبة هبه شاروتين أن قانون حقوق المسنين وقانون ختان الإناث من أهم القوانين التى تدعم حقوق الإنسان مشيدة بما جاء فى مشروع قانون حقوق المسنين، بالتأكيد على دور المؤسسات الإعلامية والدينية فى التوعية بحقوقهم.

ولفتت النائبة هند حنفى إلى أن القانون يهدف الى توفير حياة كريمة للمسن، مشيرة إلى أن لديها تحفظ يتمثل فى أن مشروع القانون لم يتم عرضه على المجالس القومية المتخصصة مثل حقوق الإنسان وذوى الإعاقة.

وقال النائب أحمد ابو حجازى: مشروع القانون يقدم رعاية صحية للمسنين ويشجعهم على تطوير قدراتهم ويعكس توجه الدولة بالاهتمام بحقوق المسنين إتساقا مع تأسيس الجمهورية الجديدة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشاد النائب مجدى بركات بالعقوبات الواردة فى القانون ضد من يرتكب جريمة الإهمال فى الالتزامات المنوط بها المرافق للمسن وجريمة التزوير والإهمال.

وقال النائب عمر فهمى: نفخر بتوجه القيادة السياسية فى الجمهورية الجديدة لضمان حياة كريمة للمواطن المصرى.