لمواجهة السيول.. "مياه جنوب سيناء" تدفع بـ40 سيارة مجهزة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء أحمد سعيد عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد حاليًا.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في تصريح له اليوم الأحد، أنه جرى التعامل مع تجمعات السيل بمدخل مدينة أبوزنيمة، والتي تعرضت له المدينة خلال الفترة السابقة، من خلال الدفع بسيارات لشفط المياه.

وأكد أن والوضع تحت السيطرة، وجميع المحطات المياه على مستوى جنوب سيناء بحالة جيدة، وتعمل بأقصى درجات الاستعداد والجاهزية، ويوجد بها مولدات للطاقة الكهربائية، ووحدات للرفع، مع إتباع الإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية خلال العمل.

وأشار إلى أنه جرى الدفع بـ40 سيارة مختلفة، وجميعهم يعملون وفقًا لخطة الطوارئ والأزمات، وينتشرون حاليًا بالمحافظة طبقًا لتوزيع المناطق الساخنة، وجرى التأكيد على رفع تجمعات مياه الأمطار أول بأول لضمان السيولة المرورية بمختلف مدن المحافظة، والعمل داخل لجنة الأزمات والطوارئ بالشركة على مدار الـ24 ساعة، والمتابعة مع غرفة عمليات المحافظة، إضافة إلى التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية.