الحكومة: انتهاء تطوير مطار شرم الشيخ أغسطس 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة شرم الشيخ، في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد.

وحضر الاجتماع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وإيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مدينة شرم الشيخ؛ بهدف تحويلها إلى مدينة خضراء ومستدامة.

وخلال الاجتماع استعرض محافظ جنوب سيناء عددا من المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير مدينة شرم الشيخ والموقف التنفيذي الخاص بها ومنها: ومشروع انشاء مجلس مدينة شرم الشيخ، وديوان عام المحافظة، وانشاء الحديقة المركزية لمدينة شرم الشيخ، وتشمل المشروعات أيضا، تطوير مدخل المدينة من المطار (ميداني السلام والصداقة)، وتوفير الماكينات الذكية لتقديم الخدمات للمواطن والسائحين، إلى جانب مشروع الجراجات الذكية، والتوسع في منظومة النقل الذكي.

وتضمنت المشروعات تفعيل الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ، وتفعيل منظومة التاكسي الطائر لتسهيل الحركة من شرم الشيخ إلى سانت كاترين وتطوير وتأهيل مطار سانت كاترين، حيث أشار وزير الطيران المدني في هذا الصدد إلى أنه بحلول شهر أغسطس 2022 ستنتهي أعمال التطوير والتوسعات في مطار شرم الشيخ.

كما يتم تطوير المحاور العرضية بالمدينة، وإنشاء مصنع لتدوير القمامة، فضلاً عن مشروعات تطوير الطرق والنقل بما في ذلك الطريق الدائري.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على عدد من المشروعات المقترحة من قبل المحافظة، منها مشروعات ترفيهية، وأخرى خدمية، كما كلف رئيس الوزراء بأن يتم عرض عدد من المشروعات على القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذها، باعتباره الأقدر على أعمال التشغيل والإدارة والصيانة، كما تمت الموافقة أيضا على توفير 30 مليون جنيه لأعمال تنسيق الموقع للحديقة المركزية لمجلس المدينة.

وكلف رئيس الوزراء بأن يتم توفير 100 مليون جنيه أيضا من إجمالي 600 مليون جنيه قيمة تكلفة المشروعات المقترحة، كدفعة أولى، على أن يتم توفير باقي المبلغ تباعا.​