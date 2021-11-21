فرنسا تفرض حظر التجوّل في غوادلوب بسبب أعمال عنفٍ تتخلّل الإحتجاجات على قيود "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - فرضت السلطات الفرنسية حظر التجول في غوادلوب في منطقة المحيط الهادئ، على خلفية موجة عنف تشهدها المنطقة تتخللها إحتجاجات على قيود كورونا.

ولا تزال الإحتجاجات على الإجراءات الصحية الهادفة إلى مواجهة جائحة كورونا والتطعيم الإلزامي مستمرة في غوادلوب منذ نحو أسبوع، وتصاحبها حوادث إحراق وسرقات وأعمال سطو.

ومُنع سكان غوادلوب حتى يوم 23 نوفمبر، من الخروج من منازلهم إعتبارا من الساعة السادسة مساء حتى الخامسة صباحا، إضافة إلى قرار باريس إرسال 200 شرطي إلى المنطقة لتعزيز أجهزة الأمن المحلية.

المصدر: RT