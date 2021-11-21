السفير في مانيلا يستقبل رئيس مجلس علماء باسيلان

أستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين هشام بن سلطان القحطاني في مكتبه بالسفارة، سماحة المفتي السابق لمسلمين الفلبين ورئيس المجلس الأعلى لعلماء باسيلان الدكتور أبو الخير سانوك تراسون.
وجرى خلال اللقاء أستعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ومناقشة المواضيع ذات الأهتمام المشترك ،وبحث أوجه التعاون في مجال الدعوة.
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