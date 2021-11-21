عباس يتوجه إلى موسكو غداً للاجتماع مع بوتين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 نوفمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد مسؤول فلسطيني رفيع أن الرئيس محمود عباس سيتوجه إلى روسيا غدا الاثنين في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد غد الثلاثاء.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن تفعيل دور الرباعية الدولية سيكون إحدى القضايا المطروحة للنقاش مع الجانب الروسي نظرا للدور الهام والفاعل لروسيا في هذا الموضوع.

وأشار مجدلاني في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الأحد، إلى أن لقاء الرباعية الدولية مؤخرا على مستوى المندوبين، لقاء جيد وخطوة إلى الأمام بحاجة لأن يرتقي لعقد اجتماع على المستوى الوزاري وتوسيع الرباعية بمشاركة أطراف أخرى فيها عربية ودولية، إلى جانب ضرورة قيام الولايات المتحدة بإطلاق رؤية محددة لإنعاش عملية السلام.