بعد هجوم القدس.. عملية طعن في يافا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 نوفمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2021 2:38 مساءً

أكدت الشرطة الإسرائيلية أن شخصا على الأقل أصيب جراء عملية طعن نفذت في مدينة يافا اليوم الأحد.

وذكرت الشرطة في بيان أولي عن الحادث أنها تلقت بلاغا عن إصابة شخص بالطعن في شارع بات يام في يافا، مشيرة إلى أن قواتها هرعت إلى موقع الحادث وباشرت بالتحقيق في ملابساته.

ويأتي ذلك على خلفية مقتل شخص وإصابة ثلاثة في مدينة القدس جراء عملية إطلاق نار نفذها عنصر في حركة “حماس” اليوم.