“حراس الوطن” توجه صفعة جديدة لمنظومة أمن الحرس الثوري

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 نوفمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

صفعة جديدة تلقتها المنظومة الأمنية الإيرانية، عبر اختراق المنظومات الإلكترونية لجهات حيوية، خاصة تلك التي ترتبط بالحرس الثوري.

شركة “ماهان” للطيران، التي تتبع الحرس الثوري الإيراني، كانت عرضة لاختراق صباح اليوم الأحد، أسفر عن إرسال رسائل بريدية للمشتركين فيها، تفضح علاقاتها بتلك المليشيات، وتدخلاتها الخارجية، فيما قالت الشركة إنه “هجوم من خارج البلاد” دون تسمية مصدر الاستهداف الإلكتروني.

ولم تمض ساعات حتى أعلنت جماعة إيرانية تدعى “حراس الوطن”، مسؤوليتها عن اختراق المنظومة الإلكترونية لشركة ماهان التي يمتلكها الحرس الثوري.

شعار مجموعة الهاكرز

مجموعة “حراس الوطن”، أو “هوشياران وطن” باللغة الفارسية، نشرت عبر قناة بتلغرام تفاصيل الاستهداف، قائلة إنها “اخترقت الشبكة الداخلية للشركة، وحصلت على وثائق تثبت أنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وعمليات نقل الأسلحة إلى سوريا بما يناقض قوانين الطيران المدني عالمياً”.

وأوضحت الجماعة أنها أرسلت رسائل نصية قصيرة لزبائن الشركة عبر رقمها الخاص، وكتبت في إحداها: “الهجوم الإلكتروني سببه تعاون الشركة في جرائم الحرس الثوري الإرهابية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة “ماهان” أنها صدت هجوما إلكترونيا استهدف أنظمتها، مؤكدةً أن رحلات الشركة عادت حسب الجداول السابقة.

وقال مدير عام العلاقات العام في شركة “ماهان”، إن “الهجوم الإلكتروني الذي استهدف أنظمة الشركة لم يكن أول مرة، فقد حدث هجوم مماثل في السابق، واستطعنا السيطرة على الموقف”.

ولم يكن الهجوم الوحيد اليوم الأحد، فقد أكدت وسائل إعلام إيرانية اختراق المنظومة الإلكترونية لمطار مهر آباد وسط طهران، فيما لم يتم الإعلان بعد عن الجهة المسؤولة عن عملية الاختراق الثانية.