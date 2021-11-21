شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا : إنقاذ 243 مهاجرا أثناء محاولتهم العبور إلى بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات المحلية الفرنسية اليوم الأحد إنه تم إنقاذ 243 مهاجرا في القنال الإنجليزي يومي الجمعة والسبت أثناء محاولتهم العبور إلى بريطانيا من فرنسا في قوارب.

وقالت السلطات في بيان إنه بعد تلقي بلاغات عن تعرض عدد من القوارب للخطر مساء الجمعة، استمرت عمليات الإنقاذ حتى مساء السبت.

وأضافت أن المهاجرين أعيدوا إلى موانئ بولوني ودنكيرك وكاليه الفرنسية وتم تسليمهم لشرطة الحدود وأطقم الإنقاذ.