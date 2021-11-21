انت الان تتابع خبر فوزان وتعادل في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-11-21 | 13:58
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شهدت الجولة العاشرة من دوري الكرة الممتاز فوزان وتعادل حيث تعادل نادي الزوراء مع نادي نفط البصرة فيما فاز نادي امانة بغداد على نادي سامراء وحقق نادي زاخو الفوز على اربيل.
حيث شهدت المباراة التي جمعت ناديي أمانة بغداد و سامراء فوز الامانة بهدفين دون رد سجلهما جبار كريم في الدقيقة الـ 10 ورضا فاضل في الدقيقة 66 عن طريق ضربتي جزاء.
فيما انتهت مباراة فريقي زاخو واربيل بفوز زاخو بهدف دون رد سجله اللاعب لوكاس سانتوس في الدقيقة 58 من زمن المباراة.
فيما شهدت مباراة الزوراء امام نفط البصرة تعادلا سلبيا على ملعب الفيحاء.
فيما انتهت مباراة فريقي زاخو واربيل بفوز زاخو بهدف دون رد سجله اللاعب لوكاس سانتوس في الدقيقة 58 من زمن المباراة.
فيما شهدت مباراة الزوراء امام نفط البصرة تعادلا سلبيا على ملعب الفيحاء.
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