فوزان وتعادل في ممتاز الكرة

حيث شهدت المباراة التي جمعت ناديي أمانة بغداد و سامراء فوز الامانة بهدفين دون رد سجلهما جبار كريم في الدقيقة الـ 10 ورضا فاضل في الدقيقة 66 عن طريق ضربتي جزاء.

فيما انتهت مباراة فريقي زاخو واربيل بفوز زاخو بهدف دون رد سجله اللاعب لوكاس سانتوس في الدقيقة 58 من زمن المباراة.



فيما شهدت مباراة الزوراء امام نفط البصرة تعادلا سلبيا على ملعب الفيحاء.