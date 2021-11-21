انت الان تتابع خبر رونالدو يرشح خليفة لسولشاير والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-11-21 | 13:47
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رشح نجم مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الاحد، مدرب منتخب إسبانيا الحالي، لويس إنريكي لخلافة النرويجي أولي غونار سولشاير في قيادة الشياطين الحمر.
وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن "رونالدو يدعم فكرة تدريب مدرب برشلونة السابق والحالي لمنتخب إسبانيا، إنريكي، لفريق مانشستر يونايتد".
" وأشارت "سكاي" إلى أن "رونالدو يعتقد أن الإسباني هو المدرب المناسب لنجاح مانشستر يونايتد وتمكنه من التنافس مع ليفربول، ومانشستر سيتي، وتشيلسي".
وقال يونايتد في بيان "يعلن مانشستر يونايتد تخلي أولي غونار سولشاير عن منصبه كمدرب (للنادي). وسيبقى أولي بمثابة أسطورة بالنسبة لمانشستر يونايتد ويؤسفنا الاضطرار لاتخاذ هذا القرار الصعب".
" وأشارت "سكاي" إلى أن "رونالدو يعتقد أن الإسباني هو المدرب المناسب لنجاح مانشستر يونايتد وتمكنه من التنافس مع ليفربول، ومانشستر سيتي، وتشيلسي".
وقال يونايتد في بيان "يعلن مانشستر يونايتد تخلي أولي غونار سولشاير عن منصبه كمدرب (للنادي). وسيبقى أولي بمثابة أسطورة بالنسبة لمانشستر يونايتد ويؤسفنا الاضطرار لاتخاذ هذا القرار الصعب".
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