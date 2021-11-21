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رونالدو يرشح خليفة لسولشاير

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-21 | 13:47

رونالدو يرشح خليفة لسولشاير

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رشح نجم مانشستر يونايتد البرتغالي ، اليوم الاحد، مدرب منتخب إسبانيا الحالي، لويس إنريكي لخلافة النرويجي أولي غونار سولشاير في قيادة الشياطين الحمر.
وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن "رونالدو يدعم فكرة تدريب مدرب السابق والحالي لمنتخب إسبانيا، إنريكي، لفريق مانشستر يونايتد".

" وأشارت "سكاي" إلى أن "رونالدو يعتقد أن الإسباني هو المدرب المناسب لنجاح مانشستر يونايتد وتمكنه من التنافس مع ، ومانشستر سيتي، وتشيلسي".


وقال يونايتد في بيان "يعلن مانشستر يونايتد تخلي أولي غونار سولشاير عن منصبه كمدرب (للنادي). وسيبقى أولي بمثابة أسطورة بالنسبة لمانشستر يونايتد ويؤسفنا الاضطرار لاتخاذ هذا القرار الصعب".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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