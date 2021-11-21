رونالدو يرشح خليفة لسولشاير

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن "رونالدو يدعم فكرة تدريب مدرب برشلونة السابق والحالي لمنتخب إسبانيا، إنريكي، لفريق مانشستر يونايتد".

" وأشارت "سكاي" إلى أن "رونالدو يعتقد أن الإسباني هو المدرب المناسب لنجاح مانشستر يونايتد وتمكنه من التنافس مع ليفربول، ومانشستر سيتي، وتشيلسي".



وقال يونايتد في بيان "يعلن مانشستر يونايتد تخلي أولي غونار سولشاير عن منصبه كمدرب (للنادي). وسيبقى أولي بمثابة أسطورة بالنسبة لمانشستر يونايتد ويؤسفنا الاضطرار لاتخاذ هذا القرار الصعب".