الشيخ محمد بن زايد يزور جناح البحرين في اكسبو 2020 دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم جناح مملكة البحرين المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" الدولي.



وتعرف على أقسام الجناح التي تتضمن استعراضا لأهم المهن التقليدية التي تميزت فيها البحرين خاصة صناعات النسيج وتصاميمه المستوحاة من الطبيعة ، وصيد اللؤلؤ وتاريخه وأدواته ومساراته.

وقد صمم الجناح بشكل هندسي معماري مبتكر ، يحتوي على 126 عموداً تلتقي ببعضها البعض في نقاطٍ عدّة، ويحمل التصميم شعار "الكثافة تنسج الفرص ".

ويقيم الجناح معارض دورية تعكس ثقافة وتراث وتاريخ البحرين وأهم الملامح الحضارية للشعب البحريني الشقيق.

واستمع من القائمين على الجناح لشرح مفصل لمعرض " ماذا ترى" حيث يركز المعرض على البيئات المادية والتراثية في البحرين ويركز بشكل خاص على حرفة النسيج حيث تمتد الألواح المنسوجة بين الاعمدة بألوانها المستوحاة من الالوان الطبيعية .

رافق خلال الجولة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي .