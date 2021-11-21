شكرا لقرائتكم خبر عن نواب تنسيقية شباب الأحزاب ينعون النائب أحمد زيدان تحت قبة الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب بمجلس الشيوخ، أثناء الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، زميلهم النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب، الذى وافته المنية.

وقال النائب محمد عمارة: أنعى زميلى النائب أحمد زيدان الشاب عضو مجلس النواب، الذى كان برهانا لإرادة جيل كامل، وجسد رغبة القيادة السياسية لتمكين الشباب، وكان مثالا للكفاح وطهارة اليد، وكان يثرى كل مجلس بالعلم وعدم طمس آى معلومة فرحمة الله عليه ونلقاه فى الجنة".

وأشار النائب إلى أنه كان عضوا بهيئة مكتب لجنة الشباب والرياضة، التى شاركت فى مناقشة قانون حقوق المسنين باللجنة البرلمانية المشتركة، لافتا إلى أن القانون جبر خاطر ورد جميل لأباءنا وأجدادنا وكما أنه يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدستور المصرى.

وقال النائب محمد القط: أتوجه بتعزية أخى وابنى واتوجه بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ورؤساء مجلسى الشيوخ والنواب على كل ما قدموه من دعم ورعاية للنائب أحمد زيدان في مرضه.

وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون رغم أن لديه كثير من الاعتراضات على بعض المواد مطالبا من المجلس والحكومة التعامل مع هذا القانون بطابع إنسانى دون تصنيف أو تمييز فالمسننين هم أباءنا وأجدادنا وأمهاتنا.

وعلق النائب أحمد القناوى عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن مشروع القانون، قائلا: القانون يمس شريحة من المواطنين وكنت متحمسا لمشروع القانون ولكن الحماس بدا يخفت عندما قرات تقرير اللجنة ونحتاج إلى تعديلات ملزمة لتوفير ضمانات كافية لحقوق المسنين