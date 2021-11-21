شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "حمدوك" يصل إلى القصر الجمهوري بالخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وصل الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم الأحد، إلى القصر الجمهوري بالخرطوم، استعدادا لإعلان الاتفاق بين أطراف الأزمة السودانية.



وتم إطلاق سراح حمدوك قُبيل إعلان سياسي يشهده السودان اليوم، ويعيده إلى رئاسة الوزراء ويرسم خارطة طريق لعبور الأزمة الحالية.

والإعلان المرتقب ثمرة أول اجتماع رسمي حاسم، ضم رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك، دام نحو 4 ساعات من العاشرة مساء وحتى الثانية فجرا بالتوقيت المحلي.