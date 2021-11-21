الجيش السوداني يرفع القيود عن تحركات حمدوك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

قال مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول، عبد الله حمدوك، لرويترز، إن الجيش السوداني رفع القيود عن تحركات حمدوك، وسحب قوات الأمن التي كانت متمركزة خارج منزله، اليوم الأحد.



وعُقد خلال ساعات الليل الماضية، اجتماع بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة (التي حلت الشهر الماضي)، عبد الله حمدوك.

وتناول اللقاء الذي جرى بين البرهان وحمدوك، وهو الأول منذ مغادرة رئيس الحكومة منزل قائد الجيش، ومكوثه قيد الإقامة الجبرية، عودة الأخير لرئاسة الوزراء.