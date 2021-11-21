مسؤولة أوروبية تشيد بدور الإمارات في القرن الأفريقي.. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

على هامش خطابها بمؤتمر حوار المنامة، نوهت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر، بدور الإمارات، خاصة في أمن البحر الأحمر.



وقالت المسؤولة الأوروبية البارزة، على هامش جلسات اليوم الأخير من المؤتمر، إن الإمارات تلعب دورا هاما في ضمان أمن البحر الأحمر، الذي أكدت أن تحقيقه مرتبط باستقرار دول القرن الأفريقي والمنطقة، بشكل عام.

وشددت في كلمتها بحوار المنامة الذي تستضيفه البحرين، على أن التشرذم الموجود في المنطقة يسهل من التدخلات الأجنبية بها، مشيدة بلعب دول الخليج دورا إيجابيا في الوساطة بالاتفاقات بين إثيوبيا وإريتريا.

ولفتت ويبر إلى أن الاتحاد الأوروبي يرى منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر ليس فقط كمنطقة صراع ولكن أيضًا منطقة من الفرص،

وأمس الأول الجمعة، انطلقت في البحرين النسخة الـ17 من حوار المنامة الذي يختتم اليوم الأحد، بمشاركة أكثر من 300 مسؤول ومفكر من مختلف دول العالم حضوريا.

ويركز المؤتمر على تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، ومطالبة إيران بوقف ممارساتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، والتوقف عن تهديداتها لأمن الطاقة وحركة الملاحة البحرية، ورعايتها ودعمها للإرهاب والمليشيات المسلحة، ووضع حد لبرنامج الصواريخ الباليستية، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

ومنذ عام 2004 تستضيف البحرين أعمال منتدى أو قمة حوار المنامة، وذلك بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (آي آي اس اس)، والذي يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له.