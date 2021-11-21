محمد بن زايد يستقبل الممثل الخاص لسلطان عُمان في إكسبو 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عمان.



ويقوم أسعد بن طارق آل سعيد بزيارة الإمارات لرعاية احتفالات الجناح العماني في معرض " إكسبو 2020 دبي " بمناسبة اليوم الوطني الحادي والخمسين للسلطنة.

ونقل أسعد بن طارق خلال اللقاء، الذي جرى في معرض إكسبو 2020 دبي، تحيات السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لهما بدوام الصحة والعافية ولدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار.

من جانبه حمله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته وأطيب تمنياته إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وقدم تهانيه بمناسبة اليوم الوطني الحادي والخمسين لسلطنة عمان، معرباً عن تمنيات لعمان وشعبها دوام الرفعة والرخاء.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والممثل الخاص لسلطان عمان العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين وسبل تطويرها وتوسيع آفاقها بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين في مختلف المجالات.

وتطرق اللقاء إلى معرض " إكسبو 2020 دبي" الذي يعرض بين أروقته ثقافات الشعوب وتاريخها وحضاراتها بجانب تسليطه الضوء على مشاريع الدول وتجاربها التنموية وحلول الاستدامة المبتكرة التي تشارك بها دول العالم للاستفادة منها في تحسين حياة الشعوب وبناء مستقبل أفضل للجميع.