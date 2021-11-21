شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تؤجل مناقشة 8 طلبات إحاطة لاجتماع لاحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، تأجيل اجتماعين لها كان من المقرر عقدهما اليوم الأحد، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب (محمد عبد الرحمن راضي، أحمد جعفر عبد العال، أبانوب عزت عزیز)، بشأن عدم قيام محافظة القاهرة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتمليك المحلات الخاصة بالملاحق بسوق العبور والبالغ عددها 88 ملحقا، وقيام المحافظة بتحصيل حق التمليك من التجار دون إبرام العقود، وجاء سبب تأجيل الاجتماعين بعد اعتذار محافظة القاهرة عن الحضور.

كما شملت طلبات الإحاطة التى تم تأجيل مناقشتها، طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير منطقتي عزبة المبيض - حي الزيتون الغربية - والخصایصة الكابلات - حي الأميرية - محافظة القاهرة، واتخاذ اللازم لنقل السكان المهددة مساكنهم بالسقوط بالمنطقتين المذكورتين لحين الانتهاء من أعمال التطوير، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، بشأن إعادة استغلال الأرض التابعة لشركة النيل العامة للطرق والكباري بمنطقة عزبة النخل حي المرج - محافظة القاهرة، لإقامة موقف سيارات وسوق نموذجي بمقابل مادي للحد من الكثافة المرورية وتنظيم الباعة الجائلين بالحي.

وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا عبد الكريم، بشأن عدم إعلان سكان منطقة ألماظة بأي قرار رسمي عن الأعمال المزمع تنفيذها لإزالة الصف الأول من (عمارات سكنية - محال تجارية - مدرسة)، أو أية خريطة لتطوير المنطقة والتعديل المروري المقترح، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف مغاوري، بشأن استغلال وتشغيل بعض المرافق ومنافذ سوق العبور المغلقة منذ ما يقرب من 30 عاما، وعددها (475 شاليش)، ومدى تأثير ذلك على زيادة إيرادات محافظة القاهرة من السوق، وتوفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.