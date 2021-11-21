شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية مستقبل وطن: نفخر بمناقشة قانون "رد الجميل" لأهالينا من كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، موافقته علي مشروع قانون بإصدار قانون حماية المسنين، واصفا إياه بقانون "رد الجميل" لأهالينا من كبار السن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المُخصصة لمناقشة مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 برلمانيا في ذات الصدد.

وقال الخولي، إن مشروع قانون حقوق المسنين فضلا عن كونه مكملا للدستور، إلا إنني أشعر بالفخر الشديد لدي حضوري اليوم ونحن نناقش ما اعتبره بقانون "رد الجميل" لكل من افني عمرة من أجل بلده وعائلته، وأصبح غير قادر على تقديم المزيد، فكان لابد لنا من تكريمه، ونشعر بقدر كبير من السعادة لهذا الأمر.

من جانبه وجه النائب فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، الشكر وخالص التقدير والاحترام لحكومة الإنجاز والانقاذ -بحسب وصفه-، بريادة الدكتور مصطفى مدبولی، وبعضوية الوزيرة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، التي أثبتت الأيام أنها خير خلف لخير سلف، على التقدم بهذا المشروع، موجها أيضا الشكر إلى عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة، على التقدم بمشروع في هذا الشأن .

وقال الدري، إن هذا الفكر المستنير، يأتى استجابة لما نص عليه الدستور من التزام الحكومة بضمان حقوق المسنين ، على النحو الوارد بالمادة 83 منه، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ، والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وحقوق كبار السن، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما وصف البرلماني، مشروع القانون بكونه رداً للجميل، وجاء جبرا للخواطر من أفنوا حياتهم خدمة للوطن، واهتداء بما أعلنه الرئيس، فى مستهل ولايته من أن الشعب فى حاجة إلى من يجبر بخاطره، الأمر الذى تبناه بكل رفق وحنان، على النحو الذى نتابعه يومياً .

ونوه فرج الدرى، إلى أن المشروع يستكمل منظومة حقوق الإنسان، التى ترسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة التي نترقب إعلانها قريباً.