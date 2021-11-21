شكرا لقرائتكم خبر عن محلية النواب توصى باستكمال إنشاء طريق دمياط - عزبة البرج ووضعه بخطة الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رحاب محمد موسی، بشأن سرعة استكمال أعمال إنشاء طريق دمياط – عزبة البرج (الدعائم) امتداد كورنيش النيل، واستخدامه كطريق بديل الطريق القديم الذي يمر داخل الكتلة السكنية، وذلك بسبب كثرة الحوادث على الطريق القديم.

وقالت النائبة رحاب موسي، مقدمة طلب الإحاطة، إن هناك ضرورة لاستكمال إنشاء طريق دمياط – عزبة البرج (الدعائم) امتداد كورنيش النيل، مشيرة إلى أن هذا الطريق سيكون شريان جديد للتنمية وخدمة المواطنين، وتخفيض الضغط على الطريق القديم.

وأضافت موسى، أن الطريق يخدم المحافظة بالكامل وليس القري القائمة على جانبي الطريق فقط، والطريق يعد طفرة تنموية وسيؤدى إلى زيادة عدد المشروعات المقامة، وخلق حياة جديدة وفرص تنموية بالتوازى مع الطريق القديم، كما سيخدم عدد كبير من القرى المحرومة.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية باتخاذ اللازم لسرعة تنفيذ هذا المقترح باستكمال إنشاء طريق دمياط - عزبة البرج، لرفع المعاناة عن الأهالي، ووضعه في الخطة الاستثمارية للسنة المالية المقبلة، أو فى حال توفر الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ في أي وقت قبل ذلك، مع الرد كتابة علي طلب الإحاطة وإفادة اللجنة بما سيتم اتخاذه من إجراءات.

فيما أجلت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب على العساس، بشأن رفع كفاءة وتأهيل ورصف مدخلي مدينة السرو – مرکز الزرقا - محافظة دمياط، وذلك نظرا للحالة السيئة للمدخلين، وتم إخطار المحافظة بذلك، ولكن لم يكن هناك أي تحرك أو اهتمام.