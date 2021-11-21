شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ بالجلسة العامة: مستعدين نستضيف الحكومة كلها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حضور مكثف لممثلى الحكومة بالجلسة العامة حلال مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.

وأثار الحضور دهشة النواب، مما دفع المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية، إلى القول بأن الجنة البرلمانية المشتركة دعت ممثلى 15 وزارة، ونحن التزمنا بأن يحضر كل من دعتهم اللجنة، ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا:" نحن مستعدون لان نستضيف الحكومة كلها اليوم".

يذكر أن مجلس الشيوخ بدأ اليوم فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار والشئؤن التشريعية والدستورية عن مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعشر أعضاء مجلس النواب.

ويهدف مشروع القانون وفقا إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.