قبل افتتاحه رسميًا.. 20 صورة تكشف ملامح احتفالية طريق الكباش في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

واصلت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع محافظة الأقصر استعداداتها للفعالية الكبرى "الأقصر.. طريق الكباش" والمقرر إقامتها يوم 25 نوفمبر للترويج السياحي لمحافظة الأقصر وإظهار مقوماتها السياحية والأثرية.

انتهى القائمون على تنظيم الاحتفالية من تصميم المراكب الفرعونية والزوارق المقدسة التي ستشارك في الاحتفالية، والتي تتضمن عرضًا فنيأ بطول الطريق البالغ 2700 متر ويربط بين معبدي الأقصر والكرنك.

يضع القائمون على الاحتفالية اللمسات النهائية للمسرح الذي يجري إنشائه داخل معبد الأقصر والذي ستعزف عليه أوركسترا الحفل بقيادة المايسترو نادر عباسي الذي أحيا حفل موكب المومياوات الملكية.

انتهت وزارة السياحة والآثار من إحداث نظام إضاءة جديد بطريق الكباش ومعبدي الأقصر والكرنك لكي يتماشى مع النسق الحضاري لهذه المواقع، لإبراز المنطقة الأثرية ورونقها.

وتشهد الاحتفالية الرئيسية في حفل افتتاح طريق الكباش ستكون إحياء عيد "الإبت" وهو احتفال مصري قديم كان يقام سنوياً في طيبة في عهد الدولة الحديثة وما بعدها.

وعيد "الإبت" هو كرنفال يجري خلاله تنصيب الملوك أو الاحتفال بالمناسبات والذكريات السعيدة، وفيه كانت تصطحب تماثيل آلهة ثالوث طيبة - آمون وموت وابنهما خونسو - مخفيين عن الأنظار داخل مراكبهم المقدسة في موكب احتفالي كبير، من معبد آمون في الكرنك، إلى معبد الأقصر، في رحلة تمتد لقرابة الثلاث كيلو مترات، وما يتم إبرازه في هذا الطقس هو لقاء أمون رع من الكرنك مع أمون الأقصر، وتجديد الولادة هو الموضوع الرئيسي في احتفال الإبت، وعادة ما يتضمن احتفالية لإعادة تتويج الملك كذلك.

وتتضمن أوركسترا الحفل أشعار هيروغليفية قديمة، مكتوبة على الجدران في معابد الأقصر، والتي كان المصريون يحتفلون بها في عيد "عيد الإبت"، قبل 3000 عام.