رغم الطقس السيئ.. تداول 127 ألف طن بضائع في ميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

سجل ميناء الإسكندرية، نشاطا ملحوظا في حركة السفن والبضائع والحاويات، اليوم الأحد، وذلك رغم موجة الطقس السيئ التي تجتاح المحافظة لليوم الثالث على التوالي.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن الأحوال الجوية السيئة لم تتسبب في إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة خلال اليومين الماضيين.

وأضاف بريقع، أن الميناء استقبل 82 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة، منوها أن إجمالي البضائع المتداولة بمينائي الإسكندرية والدخيلة خلال الـ 48 ساعة الماضية بلغ 127 ألف طن تقريبا.

وأوضح المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن إجمالي حجم الحاويات المتداولة صادر ووارد بلغ 1812 حاوية مكافئة، فضلا عن انتظام حركة دخول وخروج الشاحنات العامة من وإلى الميناء بيسر.

ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكلف شاهين، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد، لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

وتتعرض الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ، يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بالتزامن مع نوة المكنسة.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، لليوم الثالث على التوالي، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

وقرر المحافظ تعطيل الدراسة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية"طلاب ومعلمون"، اليوم الأحد، وتعطيل العمل بالمصالح الحكومية، فيما قررت جامعة الإسكندرية تعطيل الدراسة، بسبب الطقس السيئ.