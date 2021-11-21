بيلاروسيا تساعد المهاجرين في محاولات العبور الجماعي إلى بولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - وارسو- (د ب أ):

حاولت مجموعة واحدة من نحو 100 مهاجر عبور الحدود ذات الحراسة المشددة الآن بين بيلاروسيا وبولندا خلال ليلة السبت/الأحد، وفقا لحرس الحدود البولندي.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المحاولة جاءت قبل وقت قصير من منتصف الليل بالقرب من قرية جزيريمتشا في بولندا. وأضافت أن قوات الأمن البيلاروسية رافقت المجموعة إلى الحدود في شاحنة وزودتهم بألواح خشبية لتجاوز الأسلاك الشائكة.

وتعرض رجال حرس الحدود البولندي على ما يبدو للرشق بالحجارة وتشويش الرؤية بأشعة الليزر.

وبشكل إجمالي، سجل حرس الحدود 208 محاولات للعبور إلى بولندا بشكل غير مشروع. ونظرا لأن بولندا لا تسمح للصحفيين بدخول المنطقة، فلا يمكن التحقق من البيانات بشكل مستقل.

وفي بيلاروسيا، وسعت السلطات مساعدتها للمهاجرين في مأوى للطوارئ في بلدة بروزجي.

ونشرت وكالة الأنباء الحكومية "بلتا"، الأحد، صورا لجنود نصبوا خيمة لتوزيع المواد الغذائية بجوار مبنى تم تحويله إلى مهجع. ووفقا للتقديرات، يقيم نحو ألفي مهاجر في المبنى، ورفض جميعهم العودة إلى بلادهم وما زالوا يأملون في الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

ووصل رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي إلى العاصمة الإستونية تالين في ساعة مبكرة من صباح الوم الأحد لإجراء محادثات مع نظيرته كاجا كالاس.

كما يعتزم مورافيتسكي زيارة ليتوانيا ولاتفيا في وقت لاحق اليوم الأحد لمناقشة الوضع على الحدود.

واتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بمحاولة إغراق التكتل بالمهاجرين عمدا، انتقاما للعقوبات المفروضة على البلاد وكذلك رفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بشرعية لوكاشينكو بعد انتخابات رئاسية متنازع عليها العام الماضي.