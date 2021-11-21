صور.. كسح مياه الأمطار في شوارع الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

انتشرت الأجهزة التنفيذية في شوارع محافظة الشرقية، لتكثيف أعمال شفط وكسح مياه الأمطار وإزالة آثارها من الشوارع والميادين العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة باستخدام السيارات والمعدات المخصصة وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه أمر باستمرار رفع درجة الاستعدادات لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية، مع استمرار عمل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام التدخل المباشر والسريع والعمل على حل أى مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة، مع استمرار المتابعة الدورية لكافة محطات الرفع والتأكد من انتظام عملها، تزامنًا مع بيان هيئة الأرصاد الجوية واحتمالية سقوط الأمطار على أنحاء المحافظة.

أكد المحافظ، إنه منذ اللحظات الأولى لسقوط الأمطار أمس السبت، انتشرت معدات وسيارات الأجهزة التنفيذية بالشوارع لشفط وكسح مياه الأمطار المتراكمة، فضلاً عن مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها وعدم وجود أي أسلاك مكشوفة بها وإزالة النزلات واستبدال التالف منها لمنع حوادث الصعق بالكهرباء، فضلاً عن إجراء أعمال الصيانة اللازمة للكشافات التي تضررت نتيجة سقوط الأمطار والتأكد من عزلها حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة بالشوارع وخاصة وقت سقوط مياه الأمطار والإبلاغ عن أي أعطال بالأعمدة أو في حالة وجود ماس كهربائي بها حرصًا على سلامة المواطنين.