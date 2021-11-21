بوتين يبحث مع باشينيان الوضع في جنوب القوقاز

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 27 دقيقة

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان مستجدات الوضع في جنوب القوقاز، في ظل تصعيد عسكري شهدته مؤخرا الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان صدر اليوم الأحد أن بوتين وباشينيان خلال المكالمة “واصلا مناقشة الوضع في المنطقة والإجراءات التي تتخذ بغية استقراره”، وذلك “في سياق تطبيق الاتفاقات الثلاثية (الروسية-الأرمنية-الأذربيجانية) بخصوص قره باغ التي تم إبرامها في 9 نوفمبر 2020 و11 يناير 2021”.

ولفت البيان إلى أن رئيس الوزراء الأرمني أعرب خلال المكالمة عن امتنانه لروسيا لما تبذله من جهود الوساطة لتسوية التوترات المتصاعد بين بلده وأذربيجان.

ويأتي ذلك على خلفية سقوط قتلى من كلا الجانبين جراء اشتباكات اندلعت في وقت سابق من الشهر الجاري عند الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وجاء هذا التصعيد العسكري بعد نحو عام من الجولة الأخيرة من النزاع المسلح بين الجانبين الأرمني والأذربيجاني في منطقة قره باغ المتنازع عليها.

واختتمت جولة الصراع تلك بانتزاع أذربيجان المدعومة من تركيا جزءا ملموسا من الأراضي التي كانت خاضعة على مدى سنين لسيطرة “جمهورية قره باغ” غير المعترف بها دوليا والمدعومة من أرمينيا، ونشر روسيا التي توسطت بين باكو ويريفان لوقف القتال قوات حفظ سلام في المنطقة المتنازع عليها.