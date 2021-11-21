منظمة الصحة العالمية تتفقد مخيم اللاجئين على الحدود البيلاروسية البولندية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

تفقد وفد من منظمة الصحة العالمية بقيادة جيرالد روكينشوب، مدير مركز التصدي للطوارئ بالمكتب الأوروبي في المنظمة، مركز “بروزغي” للاجئين عند الحدود البيلاروسية البولندية.

ورافق الوفد، المفتش يوري كاراييف مساعد رئيس بيلاروس لشؤون مقاطعة غرودنو، الذي أطلع الضيوف كيفية تنظيم عمل الخدمات المختلفة والمترجمين والمتطوعين.

واطلع الوفد على الظروف المعيشية للمهاجرين وأماكن إيوائهم ونومهم، وكيفية تنظيم وجباتهم الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، تحدث ممثلو منظمة الصحة العالمية مع الأطباء العاملين في المخيم.

وقال أحد الأطباء: “إذا كان (مهاجر) يعاني من حالة صحية صعبة، يتم نقله إلى مستشفى المدينة في غرودنو”.

وأشار الطبيب، إلى أنه تم نقل حوالي 100 شخص إلى المستشفى في الأيام الأخيرة، بسبب الالتهاب الرئوي وتفاقم مرض السكري.