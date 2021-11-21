صور وفيديو.. استشهاد فلسطيني ومقتل إسرائيلي باشتباك مسلح في القدس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

استشهد شاب فلسطيني في حين لقي جندي مصرعه وأصيب 3 أخرون خلال عملية إطلاق نار وقعت صباح اليوم الأحد، في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وأعلنت “نجمة داود الحمراء” عن استشهاد منفذ العملية التي خلفت قتيل و4 إصابات واحدة منها بحال الخطر، عدا عن إصابتان بحالة طفيفة.

فيما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن فلسطينيًا نفذ عملية إطلاق نار صوب مجموعة من عناصر “حرس الحدود” على باب السلسلة ما نتج عنه إصابة أحدهم بجراح بالغة، مشيرًا إلى أنه أصيب بعيار ناري في الرأس”.



وأعلنت مصادر مقدسية صباح يوم الأحد، عن اندلاع اشتباك مسلح في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت، أنّ عملية تبادل لاطلاق النار وطعن، وقعت قرب باب السلسلة بالمسجد الأقصى، وهناك 4 إصابات بينها خطيرة، فيما تم اطلاق النار على المنفذ.

وقالت، إنّ منفذ العملية ارتدى ملابس يهودي متدين وكان مسلح ويرتدي درع واقي من الرصاص.

وأفادت، أنّ شابين فلسطينيين من نفذا عملية القدس، الأول أطلق النار واستشهد والثاني حاول الطعن وقام بالفرار من المكان.